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Под Харьковом ревнивый муж порезал ножом свою жену и поджег дом (фото)

4 ноября, 15:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина уже был судим за убийство своей бывшей жены

В Харьковской области мужчина избил свою жену из-за ревности. С многочисленными ножевыми ранениями головы и рук потерпевшую доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, преступление произошло в селе Пятницкое Печенежского района. Окровавленная женщина прибежала к соседке и рассказала, что ее пытался убить муж. Соседка сразу вызвала скорую помощь и полицию.

Ножевые ранения 34-летней женщине нанес ее 43-летний муж, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство своей бывшей жены.

Сам мужчина скрывался от правоохранителей, но его нашли и задержали.

Как выяснилось, в день нападения женщина пошла по делам. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, заподозрил жену в измене и из-за ревности поджег ей дом.

Далее мужчина начал караулить жену у одного из домовладений. Когда она проходила мимо, злоумышленник схватил ее и силой затащил в пристройку к дому, где никто не живет. Мужчина достал нож и начал наносить жене удары по голове, шее и рукам, но женщине удалось убежать.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По факту поджога дома открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Печенежским районным судом рассматривается ходатайство следователя о содержании подозреваемого под стражей.

Ранее мы сообщали, что на Полесье пьяный ревнивец хотел зарезать жену, ранил пасынка и устроил "суицид".

Также напомним, под Винницей ревнивый муж поджег жену в ее день рождения.

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