Под Харьковом российские оккупанты украли у животных из экопарка морковь, свеклу и капусту

Несмотря на обстрелы, удалось зайди а территорию экопарка и спасти животных

Российские оккупанты украли еду у животных из харьковского экопарка. Коллаж "Сегодня"

Под Харьковом оккупанты украли продукты, предназначенные для кормления животных в "Фельдман Экопарке".

Об этом сообщил в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, который занимается эвакуацией животных.

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"Фельдман Экопарк находится в 300 метрах от военных России. Сегодня ночью они украли у наших животных морковь, свеклу и капусту. У меня нет эмоций", — отметил Лысенко в соцсетях.

Чиновник рассказал, что несмотря на обстрелы, удалось зайди а территорию экопарка и спасти животных.

"Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию экопарка. И хотя снова были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и других животных. Лев и львицы – сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера, львята – вчера. Спасение наших великих хищников идет хорошими темпами", – говорилось ранее в сообщении экопарка.

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Как помочь другим украинским зоопаркам

Зоопарк в Николаеве

5 апреля в освобожденной от оккупантов Буче полицейские обнаружили собаку в одной из разбитых машин. Животное было очень измученное. Патрульные отвезли собаку к ветеринару, а затем один из них решил оставить пса себе.

Свою службу на благо Украине несет служебная собака породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области. Он – душа и талисман черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду.

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Из-за осады оккупантами украинка 17 километров несла на руках свою собаку, чтобы пересечь с ней границу и спастись от оккупантов.

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