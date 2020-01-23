Под Харьковом рухнула стена здания: есть погибший (фото)

Фото: ГСЧС

Под Харьковом произошла трагедия – в одноэтажном заброшенном здании рухнула стена. В этот момент в доме находились люди.

Все случилось в 17:57 22 января в поселке Шевченково на ул. Шевченко, 84. По данным спасателей, обвал произошел, когда люди пытались разобрать кирпичную стену.

Жертвой обвала стал мужчина 1967 года рождения. Еще один, 1982 года рождения, пострадал. Мужчину госпитализировали в Купянскую районную больницу с переломом ноги.

"От ГСЧС для деблокирования тела погибшего было привлекли 5 человек личного состава и одну единицу техники", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее масштабное обрушение произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Отметим, что Дрогобычский районный суд уже определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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