Под Харьковом сбили вертолет оккупантов (видео)

Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад

В Близнюках сбили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В пгт Близнюках (Харьковская область) сбили вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Уточнил в ВСУ. Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад", – написал он.

Как позже сообщили в СМИ, там не сбивали российский вертолет, над территорией общины сегодня ничего не летало. Это подтвердил заместитель поселкового председателя Лукинов.

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