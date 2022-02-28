Под Харьковом сбили вертолет оккупантов (видео)

В пгт Близнюках (Харьковская область) сбили вертолет российских оккупантов.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
"Уточнил в ВСУ. Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад", – написал он.
Далее по теме
Как позже сообщили в СМИ, там не сбивали российский вертолет, над территорией общины сегодня ничего не летало. Это подтвердил заместитель поселкового председателя Лукинов.
Обстановка
- Оккупант несет значительные потери. Штаб Сухопутных войск Украины сообщил новые данные о количестве погибших оккупантов, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля. Как сообщается на Фейсбук-странице штаба, эта цифра уже более тысячи.
- В Виннице задержали корректировщика огня артиллерии, который работает на разведку РФ. Полиция давала ориентировку на авто с подозреваемым и дорожный контроль виннитчан задержал преступника.
- Российская ракета попала в панамское судно недалеко от Одессы. На судне начался пожар.
- Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Хмельнике Винницкой области 25 февраля около 12:00 диверсанты вступили в бой с МВД.