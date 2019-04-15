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Под Харьковом семейная ссора закончилась трагедией: погибла женщина

Сегодня, 12:46

Убийство произошло во время застолья

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Харьковской области во время семейной ссоры мужчина нанес сожительнице ножевое ранение, от которого 44-летняя женщина умерла в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Люботинского отделения из местной больницы, куда местную жительницу доставили с ножевым ранением грудной клетки.

В ходе расследования выяснилось, что накануне сожители распивали спиртные напитки и внезапно между ними вспыхнула ссора, в ходе которой и случилась трагедия.

Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", которая грозит мужчине наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Также мы писали о том, как в одном из столичных супермаркетов в отделе кулинарии словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.


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Тег убийство, харьковская область, ссора

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