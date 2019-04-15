Под Харьковом семейная ссора закончилась трагедией: погибла женщина
Убийство произошло во время застолья
В Харьковской области во время семейной ссоры мужчина нанес сожительнице ножевое ранение, от которого 44-летняя женщина умерла в больнице.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Люботинского отделения из местной больницы, куда местную жительницу доставили с ножевым ранением грудной клетки.
В ходе расследования выяснилось, что накануне сожители распивали спиртные напитки и внезапно между ними вспыхнула ссора, в ходе которой и случилась трагедия.
Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", которая грозит мужчине наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, ранее в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
Также мы писали о том, как в одном из столичных супермаркетов в отделе кулинарии словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Харьковом семейная ссора закончилась трагедией: погибла женщина". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появились подробности убийства фермера под Киевом: погибший был депутатом райсовета
В фермера выстрелили два раза в живот и дважды – по ногам