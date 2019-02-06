Под Харьковом щенков редкой породы выбросили на улицу

Только одному из троих собак удалось выжить

Под Харьковом щенков редкой породы выбросили на улицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ae7/fe1/5c5ae7fe14a25.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ae7/fe1/5c5ae7fe14a25.png 2019-02-06T15:59:00+02:00 Харьков Только одному из троих собак удалось выжить

Под Харьковом щенков породы японский мастиф выбросили в поле под открытым небом. Только одному из троих удалось выжить. Кто и почему так жестоко обошелся с малышами – разбирались журналисты "Сегодня".

Трех брошенных щенков в поле под Харьковом заметила жительница соседнего села и сообщила волонтерам. Как выяснилось, собак этой породы в Украине разводят только в трех городах. Цена одного щенка стартует от тысячи евро.

Единственного спасенного щенка волонтеры отвезли к ветеринарам. Ему диагностировали анемию и незначительное воспаление век. Спасенного малыша волонтеры назвали Браун.

Мертвых щенков отправили на экспертизу, чтобы выяснить от чего они погибли. Кроме того, волонтеры нашли владелицу собак и уверены, что женщина просто выбросила животных. Но она все отрицает.

"Она призналась, что щенки действительно ее. Что щенков было четверо. И что 1 числа она их продала перекупщикам по 1000 долларов за каждого", – рассказала волонтер Службы спасения животных Татьяна Пасынок.

Журналистам "Сегодня" женщина по телефону сообщила совсем другое. Мол, этих трех щенков просто отдала незнакомому мужчине. Его контактов у нее нет, ибо звонил незнакомец со скрытого номера. По ее словам, собаки были в хорошем состоянии, а как они оказались в поле – женщина не знает.

Сейчас женщина хочет забрать выжившего щенка, но малыша ей не отдают волонтеры. Женщина обратилась в полицию, а активисты – намерены судиться.

Ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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