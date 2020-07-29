Под Харьковом "скорая" насмерть сбила девушку

Под Харьковом, в котором недавно столкнулись пять авто, в смертельное ДТП попал автомобиль скорой помощи. Под колесами "скорой" погибла девушка.

Как сообщает местный Telegram-канал "Труха", все случилось в ночь на среду, 29 июля, в селе Циркуны. По предварительной информации, пешеход попала под колеса, когда переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Также в сети появилось видео момента аварии. По словам очевидцев, за несколько секунд до удара у машины погасли фары.

Местная полиция пока это ЧП не комментирует.

Напомним, не так давно в Хмельницкой области легковушка столкнулась с каретой скорой помощи. В результате ДТП пострадали девять человек. По данному факту полиция уже открыла уголовное производство.

Кроме того, ранее мы писали, что в Киеве "скорая" столкнулась с Subaru. В результате аварии образовались большие пробки.

Также не так давно в столице на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась "скорая".На момент аварии в машине скорой находилась бригада медиков и пациент.

Відео: Патрульна поліція Києва

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться