Под Харьковом собака загрызла ребенка: подробности трагедии

Фото: 7kanal.com.ua

В одном из сел Харьковской области произошла трагедия – в результате нападения ротвейлера погиб четырехлетний ребенок.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информацию о происшествии в Красноградском районе стражи порядка получили 12 февраля, около 16:00.

"Полицейские установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку со своим внуком и на несколько минут оставила его во дворе без присмотра. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка", – говорится в сообщении.

Бригаде скорой помощи, которая прибыла на место трагедии, спасти ребенка не удалось.

Также выяснилось, что трехлетнего пса семья приобрела около трех недель назад, и за это время агрессивного поведения собака не проявляла.

Напомним, в Бердянске Запорожской области произошли два нападения бродячих собак на людей, в результате которых пострадали юноша и маленькая девочка. На юношу собака напала в районе бывшего завода „Дормаш": его, с рваной раной на плече, госпитализировали в больницу. А на Лисках бездомная собака укусила за ногу семилетнюю девочку.

Кроме того, в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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