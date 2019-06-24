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Под Харьковом сожгли мужчину – соцсети

24 июня, 11:18

Он якобы пытался пресечь воровство на электроподстанции

Фото: Pixabay

В Мерефе Харьковской области избили и подожгли мужчину, пытавшегося остановить воров, проникших на электроподстанцию и сливавших оттуда масло.

Об этом сообщила в социальных сетях сообщила сестра жертвы Ирина Опачанская.

"По слухам, он был выпившим и возвращался домой. Увидел, что кто-то лезет в трансформаторную будку и начал их отгонять. Его избили, облили маслом и подожгли. Таксист, который мимо проезжал, бросился его тушить", – написала она.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию частично подтвердили, сообщив, что  в пятницу, 21 июня, с остановки в городе Мерефа в больницу был доставлен мужчина с ожогами, сообщает АТН.

Сегодня, 24 июня, он умер в больнице.

Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому полиция не смогла его опросить.

При этом в полиции отметили, что на данный момент следствие не имеет информации о том, что его якобы подожгли неизвестные.

Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось,мужчина поджег себя на сессии горсовета в Бердичеве.

Также мы сообщали, что в Ужгороде мужчина пытался совершить самосожжение.

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Тег Харьков, воры, полиция, сожжение, Мерефа

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