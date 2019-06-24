Под Харьковом сожгли мужчину – соцсети
Он якобы пытался пресечь воровство на электроподстанции
В Мерефе Харьковской области избили и подожгли мужчину, пытавшегося остановить воров, проникших на электроподстанцию и сливавших оттуда масло.
Об этом сообщила в социальных сетях сообщила сестра жертвы Ирина Опачанская.
"По слухам, он был выпившим и возвращался домой. Увидел, что кто-то лезет в трансформаторную будку и начал их отгонять. Его избили, облили маслом и подожгли. Таксист, который мимо проезжал, бросился его тушить", – написала она.
В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию частично подтвердили, сообщив, что в пятницу, 21 июня, с остановки в городе Мерефа в больницу был доставлен мужчина с ожогами, сообщает АТН.
Сегодня, 24 июня, он умер в больнице.
Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому полиция не смогла его опросить.
При этом в полиции отметили, что на данный момент следствие не имеет информации о том, что его якобы подожгли неизвестные.
Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщалось,мужчина поджег себя на сессии горсовета в Бердичеве.
Также мы сообщали, что в Ужгороде мужчина пытался совершить самосожжение.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Харьковом сожгли мужчину – соцсети". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове за ночь сгорели четыре автомобиля: эксперты не исключили поджог
Полицейские начали расследование по статье об умышленном повреждении имущества