Под Харьковом старушка обнаружила у себя дома мертвеца

Утром 24 мая в городе Мерефа на улице Октябрьской 80-летняя женщина обнаружили мертвеца. Тело с ножевыми ранениями лежало в сливной яме. Женщина вызвала полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, было установлено, что тело принадлежит 44-летнему жителю города Южный. В полиции отметили, что в убийстве мужчины подозревают ранее судимого 51-летнего жителя Мерефы, с которым он познакомился две недели назад.

"Накануне преступления житель Мерефы пригласил нового знакомого к себе в гости. Они вместе выпивали, затем завязалась ссора. Владелец дома схватил металлический предмет и несколько раз ударил им в грудь своего оппонента. Затем вынес тело и выбросил его в канализационный колодец на территории частного его 80-летней соседки, которая временно там не проживала", – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Данный факт квалифицировали как "умышленное убийство". Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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