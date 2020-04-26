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Под Харьковом столкнулись легковушки: два человека погибли, еще один пострадал (фото)

26 апреля, 17:55

Татьяна Очеретяна

Один из автомобилей не предоставил преимущество на дороге

На окружной дороге Харькова произошло столкновение легковых автомобилей ВАЗ и Audi. В результате происшествия два человека погибли, еще одна женщина пострадала. Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как уточнила пресс-служба, авария произошла на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский".

"75-летний водитель легковушки ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi под управлением 34-летнего мужчины. В результате произошло столкновение транспортных средств. В результате погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка ВАЗа", - говорится в сообщении.

51-летняя женщина-пассажир Audi с травмами госпитализирована.

Информация об аварии внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции Харькова. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно в Харькове на высокой скорости столкнулись автомобиль Daewoo и карета скорой помощи УАЗ. В результате столкновения легковушку практически разорвало, а микроавтобус сильно искорежило. В этом ДТП жертвами стали три человека, еще четверо госпитализированы.

Кроме того, ранее в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, а мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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ДТП Харьков погибшие столкновение

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