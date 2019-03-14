Под Харьковом утонул рыбак
Водолазы ГСЧС нашли утопленника и достали на берег
На водоеме в селе Вязовое Дергачевского района утонул рыбак. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
13 марта в 7:45 спасателям сообщили о том, что на водоеме пропал 67-летний рыбак. По всем признакам, которые остались на месте происшествия, было ясно, что мужчина утонул.
14 марта водолазы ГСЧС нашли утопленника и достали на берег. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. 10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка.
Накануне в Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед. К счастью, очевидцами опасной ситуации стали проходящие мимо мужчины. Они вытащили мальчиков из озера, вызвали на место скорую помощь и передали юных киевлян медикам. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.
Ранее в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков.
А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.
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