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Под Харьковом утонул рыбак

Сегодня, 16:57

Водолазы ГСЧС нашли утопленника и достали на берег

Под Харьковом утонул рыбак Харьков Водолазы ГСЧС нашли утопленника и достали на берег

На водоеме в селе Вязовое Дергачевского района утонул рыбак. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

13 марта в 7:45 спасателям сообщили о том, что на водоеме пропал 67-летний рыбак. По всем признакам, которые остались на месте происшествия, было ясно, что мужчина утонул.

14 марта водолазы ГСЧС нашли утопленника и достали на берег. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. 10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка. 

Накануне в Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед. К счастью, очевидцами опасной ситуации стали проходящие мимо мужчины. Они вытащили мальчиков из озера, вызвали на место скорую помощь и передали юных киевлян медикам. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Ранее в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков.

А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей. 

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Тег утопленник, лед, рыбаки, утонул, рыбак, тонуть

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