Под Харьковом в лесу нашли полсотни брошенных котят

Маленьких беспомощных котят бросили прямо посреди леса – их заметили местные жители, которые около получаса собирали крикливых малышей по кустам и деревьям, а потом отвезли их в приют. Позже волонтеры подсчитали, что детенышей было 47.

Когда малышей привезли в приют, их в первую очередь напоили и накормили, а самых слабых поместили на карантин и сразу же рассказали о "подкидышах" в социальных сетях, предлагая желающим стать семьей для них.

"А сколько им по возрасту? – Без понятия. – Ясно. То есть дня рождения у тебя не будет", – такой диалог состоялся между волонтером и одним из желающих приютить котенка.

Как рассказала студентка, пришедшая по объявлению, сообщение о поиске хозяина для котят она увидела в Facebook: девушка решила приютить одного из них.

"Сейчас в ветлечебницу отнесем. Посмотрим, что с ним. Так будет жить полной жизнью", – отметила девушка.

Кроме нее, на публикацию за сутки отреагировали сотни харьковчан. Некоторые из них перечислили деньги на корм малышам, а другие решили приютить детенышей.

"Да, вот мы двоих выбрали. Мы хотели одного взять, но они все такие красивые, мы не сдержались. Мальчик и мальчик, два мальчика. Мы берем в большую семью, у нас еще есть два кота есть, три кота, и две собаки", – признались желающие забрать пару котят.

По словам волонтеров, пушистых детенышей бросили на произвол судьбы так называемые "коробочники" – люди, которые за деньги забирают у людей щенят или котят и обещают найти им хозяев, а тех, кого не удается пристроить – просто выбрасывают.

"Они просто бегали по лесу, на деревьях, то есть, она их собирала просто по поляне, на деревьях, вот они были даже не в коробках, просто бегали. То, что они находились в лесу, это самый лучший вариант. Обычно мы выезжаем, их в речку выкидывают, какие-то там дальние посадки, леса", – вспомнила Татьяна Пасынок, оператор горячей линии "Службы спасения животных".

На данный момент харьковчане разобрали почти всех животных, однако зоозащитники подчеркивают, что лучший способ урегулировать численность домашних животных – не благотворительность, а стерилизация.

Напомним, ранее мы писали о цивилизованных методах решения вопроса бездомных животных, о которых начали задумываться украинские зоозащитники.

С каждым годом в Украине все актуальнее проблема бездомных животных. Нормальная законодательная база, которая бы защищала права животных в стране, пока что отсутствует, а люди продолжают обращаться с кошками, собаками и другими питомцами, как с вещами.