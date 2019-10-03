Под Харьковом в общежитии прогремел взрыв: есть раненые

Взрывом газа ранены два человека / Фото: ГСЧС

В городе Дергачи под Харьковом 3 октября прогремел взрыв газа в здании общежития по улице Научной.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о происшествии поступила спасателям около 10:40. По прибытии на место происшествия пожарные не обнаружили горения.

В результате взрыва пострадал 72-летний мужчина, который получил термические ожоги половины тела. Жители вынесли его на улицу и передали медикам. Травмы также получила женщина 1972 года рождения – она самостоятельно покинула здание и обратилась к врачам.

Кроме того, в результате взрыва были повреждены входные и межкомнатные двери, а также перегородки шести комнат.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

Ранее сообщалось, что в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

К счастью, в момент взрыва в доме никого не было, поэтому ЧП обошлось без пострадавших. От аварийных конструкций и строительного мусора территорию домовладения после случившегося расчищали восемь спасателей.

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