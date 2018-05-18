Под Харьковом ветеран АТО хранил дома боеприпасы

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение оружия

В селе Вербовка Балаклейского района правоохранители задержали 54-летнего местного жителя, который хранил дома оружие. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, у мужчины нашли 30 патронов различного калибра к огнестрельному оружию и металлический предмет в виде шара.

Во время допроса, пожилой человек рассказал, что недавно вернулся из зоны проведения боевых действий, когда находился на службе, он собрал патроны и привез их домой.

"С какой целью гражданин хранил дома боеприпасы, он объяснить не смог", – уточняют в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ветерану АТО грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина хранил оружие на балконе своей квартиры. Полиция обнаружила карабины, винтовки, стволы и затвор.

Ранее мы сообщали, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия. Во время обыска в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Сыхов сотрудники полиции обнаружили пистолет "Макарова", емкость с порохом, патроны разного калибра, а также к охотничьему оружию несколько гильз.



Еще одного "коллекционера" оружия правоохранители обнаружили в Хмельницкой области.