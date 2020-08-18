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Под Харьковом водитель сбил женщину с коляской: ДТП попало на видео

18 августа, 10:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мать с ребенком доставили в больницу

В поселке Песочин Харьковской области легковушка сбила молодую женщину с коляской. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка госпитализировали.

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Как сообщает пресс-служба ГУНП, авария произошла 17 августа около 15:15 в Шевченковском переулке. 59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

"Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – сказали в полиции.

Внимание! Видео не для слабонервных, 18+!

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Видео: Telegram-канал/Харьков 1654

Ранее мы сообщали, что в Харькове в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на 14 июля на Московском проспекте, один человек погиб и еще один пострадал.

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Также напомним, в Харькове, на улице Академика Павлова, произошла смертельная авария – автомобиль марки Infiniti сбил подростка. У погибшего подростка при себе не было документов. На вид парню 13-16 лет.

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