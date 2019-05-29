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Под Харьковом вспыхнувший бензин привел к взрыву: владелец оказался в больнице

29 мая, 10:56

Спасателям пришлось всю ночь бороться с огнем

Из-за вспыхнувшего бензина произошел пожар и взрыв в гараже
Из-за вспыхнувшего бензина произошел пожар и взрыв в гараже. Фото: ГСЧС

В поселке Золочев Харьковской области после возгорания топлива в гараже произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Инцидент произошел 28 мая, около 22:09. Когда спасатели прибыли на место происшествия, им навстречу выбежал мужчина 1968 года рождения в обгоревшей одежде, увидел пожарных и потерял сознание.

Пострадавшего передали медикам, которые доставили его в ожоговый центр. Врачи диагностировали у пациента ожоги 70% тела.

Как выяснилось позже, погорелец переливал бензин из пластиковой емкости в автомобиле Mercedes Sprinter с помощью электрического насоса, однако в приборе произошло замыкание и топливо начало гореть.

Чтобы спасти машину, мужчина сел за руль и перегнал автомобиль из гаража к колодцу. К тому времени машина и нефтепродукты внутри нее уже полыхали, перешло пламя и на колодец.

Через несколько минут в подвале гаража, где хранилось топливо, произошел взрыв, в результате был разрушен сам гараж, летняя кухня и хозяйственная постройка. Общая площадь возгорания составила 110 квадратных метров.

В 22:44 пожар удалось локализовать и лишь в 07:30 он был полностью ликвидирован. В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Киеве загорелось неизвестное вещество на автозаправочной станции. В результате инцидента погиб сотрудник АЗС. Причину пожара и взрыва выясняет следствие.

Также в Кропивницком пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Также мы писали о том, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГСЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.


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Тег пожар, взрыв, гараж, харьковская область

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