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Под Харьковом ввели карантин из-за бешеного кота

20 мая, 12:40

Руслан Ровик

Два человека пострадали от нападения животного, зараженного бешенством

В Харьковском районе ввели карантин после инцидента с бездомным котом, зараженным бешенством, который покусал двух человек.

Как сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы, инцидент произошел в селе Ольховка.

Зараженное бешенством животное напало на двух местных жителей и покусало их, после этого в населенном пункте, а также на прилегающих лесных и полевых массивах ввели карантин.

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По данным службы, сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания. Специалисты также напоминают, что единственным способом спасти домашнего любимца от бешенства является вакцинация.

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Напомним, в апреле стартовала кампания по вакцинации животных против бешенства началась в Украине. До конца апреля владельцы кошек и собак могут сделать им бесплатную прививку против смертельно опасной болезни.

Ранее мы писали о рекомендациях о том, как уберечься от бешенства, если укусило больное животное. Бешенство – смертельная инфекция, передающаяся человеку при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения – собаки.

И пренебрегать этим не стоит, и тому есть печальные подтверждения: совсем недавно в Николаевской области мужчина отказался делать прививку и умер от бешенства. Пациент был доставлен в больницу с диагнозом "бешенство в манифестной форме", и уже вечером следующего дня скончался.

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Харьков карантин бешенство кот харьковская область бешеный нападение

Источник: Сегодня

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