Под Харьковом женщина оказалась в больнице после нападения лисицы

В Чугуевском районе Харьковской области 67-летняя женщина стала жертвой нападения лисицы и была госпитализирована. Инцидент произошел сегодня, 15 августа, утром, о чем сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел около 5:20 в поселке Эсхар. Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные укусы левой голени. Эксперты лабораторного центра готовят проверку, чтобы выяснить, являлся ли зверь переносчиком вируса бешенства.

Напомним, ранее в Киевском районе Харькова объявили карантин после того, как бездомный кот искусал нескольких человек на улицах города. Медики провели вакцинацию животных на окрестных улицах.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области за первый квартал 2018 года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек.

Также стоит напомнить, что в селе Циркуны под Харьковом бешеный бездомный кот искусал трех человек. Все пострадавшие вовремя обратились к врачам и получили прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.