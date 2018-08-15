Под Харьковом женщина оказалась в больнице после нападения лисицы

Сегодня, 11:22

67-летняя пенсионерка получила множественные укусы ноги

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Чугуевском районе Харьковской области 67-летняя женщина стала жертвой нападения лисицы и была госпитализирована. Инцидент произошел сегодня, 15 августа, утром, о чем сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел около 5:20 в поселке Эсхар. Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные укусы левой голени. Эксперты лабораторного центра готовят проверку, чтобы выяснить, являлся ли зверь переносчиком вируса бешенства.

Напомним, ранее в Киевском районе Харькова объявили карантин после того, как бездомный кот искусал нескольких человек на улицах города. Медики провели вакцинацию животных на окрестных улицах.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области за первый квартал 2018 года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек

Также стоит напомнить, что в селе Циркуны под Харьковом бешеный бездомный кот искусал трех человек. Все пострадавшие вовремя обратились к врачам и получили прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.
бешенство, харьковская область, лиса, лисица, укусы

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"Сегодня"

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