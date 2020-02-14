Подорожание проезда в метро Харькова: убытки выросли вдвое

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Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" после повышения стоимости проезда в 2019 году понес вдвое больше убытков, чем годом ранее.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, после того, как поездка стала стоить восемь гривен вместо пяти, убытки составили 266,8 миллионов гривен.

В 2018-м году, после подорожания с четырех до пяти гривен, убытки метрополитена исчислялись суммой в 131,1 миллион гривен.

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"Билеты выкупили, и когда мы разрешили покупать карточки – все стали покупать карточки. Все начали пополнять карты по "старой" цене перед самым повышением стоимости проезда. Мы обратили на это внимание и разобрались – все из-за этих карточек. Все будет работать", - объяснял ситуацию мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Стоит напомнить, что стоимость проезда в харьковском метрополитене повышалась в 2017-м, в 2018-м, и в 2019-м годах.

Как сообщалось, в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Также мы писали о том, какую реакцию харьковчан вызвало подорожание проезда.

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