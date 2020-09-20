Подорвавший себя харьковчанин хранил в гараже арсенал боеприпасов и оружия

Полиция Харькова во время обыска в гараже подорвавшего себя гранатой 18 сентября местного жителя обнаружила арсенал боеприпасов, оружие и его составляющие. Об этом сообщила пресс-служба харьковской полиции.

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В ходе осмотра гаража правоохранители обнаружили три рации Kenwood и два зарядные устройства, 29 фрагментов от оружия, шесть глушителей к оружию, два оптических прицела к винтовке, два корпуса гранаты РГД-5 и корпус Ф-1, две дымовые гранаты РДГ-2Б, около 2400 патронов, предмет, похожий на пистолет, три полимерные емкости с веществом похожим на порох, два фрагмента от пистолета и другие.

Кроме того, во время осмотра квартиры по месту жительства погибшего следователи изъяли три ствола, огнетушитель и затвор.

Напомним, 18 сентября в центре Харькова произошел взрыв – на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина. Позже выяснилось, что 57-летний харьковчанин покончил жизнь самоубийством.

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Его жена сообщила, что муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и ушел в гараж, она также отметила, что в последнее время он находился в депрессивном состоянии.

Мы также сообщали, что 20 сентября в Голосеевском районе Киева на территории предприятия произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Кроме того, 17 сентября в столице произошел взрыв в ресторане на Андреевском спуске.

Видео: KIEVMAP

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