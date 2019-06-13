Подозреваемый в нападении на харьковского оператора отправлен под домашний арест
Защита и прокуратура намерены обжаловать это решение
В Харькове Киевский районный суд избрал вчера вечером меру пресечения 26-летнему местному жителю, подозреваемому в нападении на оператора Вадима Макарюка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, Сергей Козлюк с применением нецензурной лексики требовал, чтобы журналист прекратил съемку, а затем с группой неизвестных преследовал его и выстрелил из пистолета. Обвинители указали, что мужчина может попытаться скрыться или повлиять на свидетелей и потерпевшего. В связи с этим прокуратура требовала отправить Козлюка на 60 дней под стражу без права внесения залога.
Защита, в свою очередь, просила суд отклонить ходатайство в полном объеме, сообщает Newsroom. Защитник заявил, что у фигуранта крепкие социальные связи, а также двое малолетних детей на попечении. Кроме того, представители подозреваемого настаивали, что в деле пока нет потерпевшего, а видео не подтверждает, что Козлюк преследовал журналиста или стрелял по нему.
Суд в итоге избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. До 10 августа харьковчанин будет обязан носить электронный браслет.
Адвокат подозреваемого еще до оглашения обещал обжаловать решение. Обжаловать избранную меру пресечения планирует и прокуратура.
Как сообщалось, полиция задержала С.Козлюка после опроса около ста свидетелей драки на "Барабашово".
Между тем состояние избитого оператора В.Макарюка остается очень тяжелым.
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