Подозреваемый в нападении на харьковского оператора отправлен под домашний арест

Защита и прокуратура намерены обжаловать это решение

Подозреваемый в нападении на оператора В. Макарюка Сергей Козлюк. Фото: Kharkiv today.

В Харькове Киевский районный суд избрал вчера вечером меру пресечения 26-летнему местному жителю, подозреваемому в нападении на оператора Вадима Макарюка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, Сергей Козлюк с применением нецензурной лексики требовал, чтобы журналист прекратил съемку, а затем с группой неизвестных преследовал его и выстрелил из пистолета. Обвинители указали, что мужчина может попытаться скрыться или повлиять на свидетелей и потерпевшего. В связи с этим прокуратура требовала отправить Козлюка на 60 дней под стражу без права внесения залога.

Защита, в свою очередь, просила суд отклонить ходатайство в полном объеме, сообщает Newsroom. Защитник заявил, что у фигуранта крепкие социальные связи, а также двое малолетних детей на попечении. Кроме того, представители подозреваемого настаивали, что в деле пока нет потерпевшего, а видео не подтверждает, что Козлюк преследовал журналиста или стрелял по нему.

Суд в итоге избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. До 10 августа харьковчанин будет обязан носить электронный браслет.

Адвокат подозреваемого еще до оглашения обещал обжаловать решение. Обжаловать избранную меру пресечения планирует и прокуратура.

Как сообщалось, полиция задержала С.Козлюка после опроса около ста свидетелей драки на "Барабашово".

Между тем состояние избитого оператора В.Макарюка остается очень тяжелым.





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