Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Подозреваемый в нападении на харьковского оператора отправлен под домашний арест

13 июня, 09:15

Защита и прокуратура намерены обжаловать это решение

Подозреваемый в нападении на оператора В. Макарюка Сергей Козлюк. Фото: Kharkiv today
Подозреваемый в нападении на оператора В. Макарюка Сергей Козлюк. Фото: Kharkiv today.

В Харькове Киевский районный суд избрал вчера вечером меру пресечения 26-летнему местному жителю, подозреваемому в нападении на оператора Вадима Макарюка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, Сергей Козлюк с применением нецензурной лексики требовал, чтобы журналист прекратил съемку, а затем с группой неизвестных преследовал его и выстрелил из пистолета. Обвинители указали, что мужчина может попытаться скрыться или повлиять на свидетелей и потерпевшего. В связи с этим прокуратура требовала отправить Козлюка на 60 дней под стражу без права внесения залога.

Защита, в свою очередь, просила суд отклонить ходатайство в полном объеме, сообщает Newsroom. Защитник заявил, что у фигуранта крепкие социальные связи, а также двое малолетних детей на попечении. Кроме того, представители подозреваемого настаивали, что в деле пока нет потерпевшего, а видео не подтверждает, что Козлюк преследовал журналиста или стрелял по нему.

Суд в итоге избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. До 10 августа харьковчанин будет обязан носить электронный браслет.

Адвокат подозреваемого еще до оглашения обещал обжаловать решение. Обжаловать избранную меру пресечения планирует и прокуратура.

Как сообщалось, полиция задержала С.Козлюка после опроса около ста свидетелей драки на "Барабашово".

Между тем состояние избитого оператора В.Макарюка остается очень тяжелым.


 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, суд, нападение, арест, барабашово, оператор, Нацкорпус

Вы сейчас просматриваете новость " Подозреваемый в нападении на харьковского оператора отправлен под домашний арест". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове мужчина пытался продать гранату прохожему

Вчера, 14:23

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

Под Киевом мужчина укусил полицейского

Вчера, 09:16

Также другого полицейского дебошир ударил в лицо

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как стирать обувь в стиральной машине

Куркума спасет больные суставы

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Назван самый полезный суп

​Люди спасли тонущих слонят: видео

7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь