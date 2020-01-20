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Подполковник полиции попался на взятке и бросил 8-летнего ребенка, убегая от погони

20 января, 21:10

Полицейский получил взятку от частного предпринимателя

Силовики выявили факт получения взятки подполковником, старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского ОП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования силовики установили, что 20 января 2020 года полицейский получил взятку: частный предприниматель передал ему 1 500 долларов, чтобы оперуполномоченный "закрыл глаза" на самовольное занятие предпринимателем земельного участка и осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

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"Получив взятку, подполковник полиции поехал на своем автомобиле и заметил преследование. Пытаясь избавиться от денег, он на ходу выбросил их в окно. Во время погони авто мужчины заблокировали автомобили силовиков, после чего подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней сидел его восьмилетний ребенок, и побежал площадью. В сквере полицейского догнали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Выброшенные деньги собрали очевидцы события и передали силовикам", – рассказал в областной прокуратуре.

Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), а также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Также сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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Харьков взятка полиция подполковник

Источник: Сегодня

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