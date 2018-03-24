Подпольный центр со специфическими методами "лечения" накрыли в Харькове

В подпольном реабилитационном центре алко- и наркозависимых насильно удерживали и проводили "лечение" при помощи молитв и психологического насилия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"К пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отнимали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве "лечения" пациенты читали Библию и молились", – цитирует руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова пресс-служба ведомства.

Центр находился в одном из домов в частном секторе в Московском районе города. Во время санкционированного судом обыска помещения правоохранительных обнаружили там 39 человек.

Досудебное расследование начато по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

Ранее, в Харькове сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров по лечению наркозависимых и алкоголиков. "Лечение" 230 человек осуществлялось карцером и молитвой.

Напомним, ранее в Черниговской области под видом реабилитационного центра для лечения наркоманов орудовала преступная группировка, которая удерживала 200 человек. Пленников держали в специальных бараках и подвалах, а некоторых – пытали. "Пациентов" заставляли работать на обработке древесины, в сельском хозяйстве и строительстве.

Также мы писали о разоблачении подпольного центра борьбы с наркоманией в Николаеве – там в частном доме оборудовали закрытый "пансионат", а "пациентам" запрещали выходить на улицу и общаться с родными, принуждая к молитве. За такое "перевоспитание" родные зависимых платили по три тысячи гривен.