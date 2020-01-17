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Подробности убийства бизнесмена в Харькове: что известно о погибшем

17 января, 09:22

Киллер стрелял в двоих

/ Фото: Нацполиция

В Харькове полиция продолжает искать киллера, который в четверг, 16 января, расстрелял человека на улице Танкопия, 7/1 и скрылся. Для задержания преступника в Харьковской области введено в действие специальную полицейскую операцию "Сирена".

Как рассказал заместитель начальника следственного управления Андрей Шарнин, потерпевший приехал с водителем. "Стрельба происходила как по потерпевшему, который погиб, так и по водителю, которому повезло: в него убийца не попал", – сообщил Шарнин, передает "Вечерний Харьков".

По словам очевидцев, киллер сделал 3-6 выстрелов. Стрельба происходила во дворе дома погибшего, когда люди уже вышли из машины.

По данным ГУ НП в Харьковской области, погибшему было 48 лет, его деятельность связана со сферой предоставления ритуальных услуг. В то же время, местное издание sq.com.ua сообщает, что мужчина, которого расстреляли возле подъезда на улице Танкопия, – Виталий Шульга. Он работал директором бюро на городском кладбище №3 (ул.Академика Павлова, 88).

У Виталия остались жена и двое детей. Соседи положительно отзываются об убитом. По их словам, он был дружелюбным и никогда не отказывал в помощи.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в полиции назвали приметы киллера. "На вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета", – рассказали правоохранители.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о событии и личности преступника сообщить по номеру "102".

Ранее украинские правоохранители задержали предполагаемых убийц участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, машину с которой расстреляли в 2017 в Киевской области. Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

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