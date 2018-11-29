"Подростковое" ограбление в Харькове: появились новые подробности и видео

17-летнему харьковчанину грозит лишение свободы на срок до 12 лет

В полиции раскрыли подробности разбойного нападения на киоск в Харькове, в котором подозревают троих подростков – 17-летнего харьковчанина, а также двоих жителей пригородов 14 и 13 лет.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение произошло в четыре часа утра в Индустриальном районе города. На место происшествия выезжали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

В ходе розыскных мероприятий патрульные сумели оперативно задержать злоумышленников. По словам начальника следственного отдела Павла Калгана, один из подростков остался на улице и начал стучать в дверь с тыльной стороны киоска, а двое других с помощью ножа взломали замок и проникли внутрь.

В свою очередь, продавщица спряталась, увидев нож в руках одного из нападавших, а злоумышленники, завладев деньгами из кассы, бросились наутек. После задержания у них были изъяты вещественные доказательства – маски и деньги.

Также стало известно, что 17-летний участник нападения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, а его родители были лишены родительских прав и воспитанием парня занимался опекун.

Объяснить свои действия после задержания подростки не смогли, также они не выразили и чувства раскаяния в содеянном.

В настоящее время старшему участнику разбойного нападения сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Харькове 18-летний юноша избил и ограбил иностранца. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат. Инцидент произошел в 14-этажке на улице Академика Богомольца. По предварительным данным, грабители использовали самодельное взрывное устройство.