Подсолнухи и аисты: многоэтажку Харькова украсили новым муралом (фото)

В Харькове, где недавно появилась светящаяся клумба-вышиванка, на стене жилого дома нарисовали новый мурал. Об этом сообщает 057.ua.

Реклама

Рисунок украсил многоэтажку по улице Олимпийской, 7.

Теперь на одной из сторон дома изображено зеленое поле подсолнухов на фоне голубого неба, в котором летают аисты. Также возле подсолнухов нарисовали забор с кувшинами.

Напомним, ранее в центре Киева, на углу дома на пересечении улиц Саксаганского и Эспланадной, появился новый мурал под названием "Угловой". Рисунок сделан на углу дома. На нем изображен футболист в "динамовской" форме, который готовится ударить по мячу из угловой отметки футбольного поля.

Реклама

А стены детского садика на Софиевской Борщаговке постепенно превращаются в настоящий арт-объект. Виталий Гидеван нарисовал тут уже около 10 своих рисунков. Тут есть сказочный единорог, черепаха, заяц, которого спасает от пожара девочка Алиса, и кот, который спрятался в коробке с цветами.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама