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Подсолнухи и аисты: многоэтажку Харькова украсили новым муралом (фото)

22 августа, 04:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Изображение появилось на улице Олимпийской

В Харькове, где недавно появилась светящаяся клумба-вышиванка, на стене жилого дома нарисовали новый мурал. Об этом сообщает 057.ua.

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Рисунок украсил многоэтажку по улице Олимпийской, 7.

Теперь на одной из сторон дома изображено зеленое поле подсолнухов на фоне голубого неба, в котором летают аисты. Также возле подсолнухов нарисовали забор с кувшинами.

Напомним, ранее в центре Киева, на углу дома на пересечении улиц Саксаганского и Эспланадной, появился новый мурал под названием "Угловой". Рисунок сделан на углу дома. На нем изображен футболист в "динамовской" форме, который готовится ударить по мячу из угловой отметки футбольного поля.

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А стены детского садика на Софиевской Борщаговке постепенно превращаются в настоящий арт-объект. Виталий Гидеван нарисовал тут уже около 10 своих рисунков. Тут есть сказочный единорог, черепаха, заяц, которого спасает от пожара девочка Алиса, и кот, который спрятался в коробке с цветами.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

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фото Харьков художники многоэтажка мурал
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