Подсунули змею: в Харькове таксисту попался необычный заказ (фото)

В Харькове таксист взял заказ-доставку. Ему нужно было перевести сумку. Как выяснилось, в ней находилась змея.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Х Харьков".

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Ранее мы сообщали, что в Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки. Инцидент произошел на улице Боброва в Центральном районе города. Змея была длиной примерно один метр. Помочь местным примчалось подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели обследовали придомовую территорию, нашли пресмыкающееся и с помощью специального инструмента выловили его.

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Также в Днепре ранее змея заползла в квартиру на первом этаже многоэтажки. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей.

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