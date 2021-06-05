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Поджог леса и подрыв аммиакопровода: Аваков посетил совместные учения правоохранителей (фото)

5 июня, 14:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

На учениях под Харьковом присутствуют представители Нацгвардии, ДСНС, Нацполиции, патрульных и пограничников

В Харьковской области представители Нацгвардии, ДСНС, Нацполиции, патрульных и пограничников проводят совместные учения.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Правоохранители отрабатывают легенду масштабной атаки вооруженных диверсантов с поджегом леса и подрывом аммиакопровода.

Учения проходят в Харьковской области

Учения проходят в Харьковской области / Фото: Сегодня

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Для тушения предполагаемого пожара привлекали авиацию – вертолеты Ми-8.

Аваков лично следил за учениями

Аваков лично следил за учениями / Фото: Сегодня

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На учениях лично присутстовали глава МВД Арсен Аваков, глава Государственной службы с чрезвычайных ситуаций Николай Чечоткин и Николай Балан.

Аваков, Балан и Чечоткин контролировали учения
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Аваков, Балан и Чечоткин контролировали учения / Фото: Сегодня

Ранее мы сообщали, что военнослужащие подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Сил спецопераций провели учения в Припяти в обстановке реального радиационного заражения местности.

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