Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Поджог в Харьковской ОГА: новые подробности

28 декабря, 03:56

Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС

/ Фото: facebook.com/suspilne.kharkiv

В Харькове в ночь на 28 декабря былаподожжена входная дверь в здание облгосадминистрации.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в полицию в 23:20.

Видео: t.me/kharkiv_1654

Реклама

"Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет. За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р. в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/suspilne.kharkiv

В тренде
Чиновник Минобороны погорел на взятках: появились подробности
Фото: СБУ

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Киеве парень облил себя горючим и поджег посреди зала игровых автоматов.

Ранее мы писали о том, что на Волыни в кабинет сельского главы бросили "коктейль Молотова".

Добавим, что ранее в Черкасской области парень поджег дом своей родственницы. Копы выяснили, что ранее мужчина поджег еще один дом. Крупного пожара удалось избежать только благодаря случайности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Харьков поджог задержание полиция харьковская ога

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Массовые обыски на
Массовые обыски на "Барабашово": на крупнейшем рынке Харькова изъяли товаров на миллионы гривенХарьков
В Харькове мужчина прыгал на лобовом стекле легковушки: появилось видео
В Харькове мужчина прыгал на лобовом стекле легковушки: появилось видеоХарьков
Захват заложницы в Харькове: появилось видео и новые подробности
Захват заложницы в Харькове: появилось видео и новые подробностиХарьков
Семья из Германии
Семья из Германии "усыновила" собаку-инвалида из Харькова: видеоХарьков
В Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал: фото и видео рекорда
В Харькове нарисовали самый большой в Украине мурал: фото и видео рекордаХарьков
В Харькове состоялся грандиозный фестиваль танцев
В Харькове состоялся грандиозный фестиваль танцевХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...