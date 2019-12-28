Поджог в Харьковской ОГА: новые подробности

Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС

/ Фото: facebook.com/suspilne.kharkiv

В Харькове в ночь на 28 декабря былаподожжена входная дверь в здание облгосадминистрации.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в полицию в 23:20.

Видео: t.me/kharkiv_1654

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"Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет. За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р. в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/suspilne.kharkiv

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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