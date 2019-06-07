Поджог волонтерской палатки в Харькове: опубликовано видео

Поджигатель все еще не задержан

Фото Катерины Яресько.

В Сети появилось видео поджога палатки "Все для победы", установленной на площади Свободы в Харькове.

Видеозапись, зафиксировавшую поджигателя, опубликовал сайт Newsroom.

Камеры наблюдения запечатлели неизвестного, который ранним утром находился возле входа в палатку. Оглянувшись по сторонам и присев на корточки, он облил чем-то угол палатки и поджег ее. Затем злоумышленник не спеша перешел пустынную Сумскую улицу и начал бежать лишь на середине дороги. В это время пламя разгорелось и охватило вход в волонтерский пункт.

По данным источников издания, личность поджигателя была установлена, однако на данный момент он не задержан.

Как сообщалось, в Харькове 20 мая в 4.30 утра неизвестные подожгли палатку "Все для победы", установленную на площади Свободы.

Перед этим Харьковский горсовет безуспешно пытался демонтировать палатку, а затем подал иск в Харьковский окружной административный суд.

Ответом ветеранов АТО сталаустановка на площади еще одной палатки, предназначенной под пункт мобилизации областного военкомата.

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