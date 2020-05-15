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В Харькове полиция бросилась в погоню за авто с ребенком, "вооруженным" автоматом (видео)

15 мая, 16:43

Татьяна Власенко

Оружие, внешне похожая на боевой автомат, оказалась игрушкой

В Харькове, где недавно взорвали банкомат, полицейские устроили погоню за автомобилем, в котором находился мужчина с ребенком. По словам очевидцев, правоохранители хотели задержать "опасных преступников", заметив в салоне авто "боевое оружие".

Видео инцидента попало в Сеть. На ролике видно, как полицейские останавливают автомобиль на Московском проспекте и громко просят водителя выйти. Мужчина обращается к правоохранителям с просьбой успокоиться, указывая на то, что в салоне находится ребенок.

После того, как водитель вышел, мужчина, который отказался показать свое удостоверение, спрашивает: "Где автомат?" и вменяет водителю планы по якобы готовящемуся "расстрелу".

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На странице Police Control Ukraine указывается, что группу поддержки на место вызвал харьковский спецназовец Виталий Л. Прибывшие патрульные и провели обыск в автомобиле.

После того, как выяснилось, что "боевой автомат" в салоне оказался обычной детской пластмассовой игрушкой, спецназовец покинул место происшествия.

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В харьковском главке полиции подтвердили, что подобный инцидент имел место.

"14 мая 2020 года в социальные сети попало видео с места происшествия, произошедшего на Московском проспекте в Харькове. Человек в гражданской одежде, который заметил в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие, вызвал патрульных для проверки данной информации. Во время установления обстоятельств происшествия выяснилось, что оружие, внешне похожая на боевой автомат, оказалась игрушкой. Проверкой установлено, что мужчина в штатском, который вызвал патрульных, является действующим сотрудником полиции и занимает должность заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области", – рассказали в полиции.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках служебного расследования, назначенного по распоряжению начальника областного главка полиции.

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"В случае доказательства вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности", – рассказали в ГУНП в Харьковской области.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Волынской области на протяжении ночи патрульные четыре раза были вынуждены преследовать пьяных водителей-нарушителей, которые пытались сбежать.

Также ранее в Харькове в районе Салтовки случилась погоня за белым джипом Nissan Rogue. За ним гнались около 15 патрульных машин.

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