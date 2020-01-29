Погром в харьковском храме Жен-Мироносиц: что известно о дебошире

/ Фото: Нацполиция

Мужчина, который устроил погром в храме Святых Жен-Мироносиц в Харькове, ранее уже попадал в поле зрение полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

"28 января 2020 года около 16:40 в полицию поступила информация о том, что в религиозном сооружении по улице Чернышевского неизвестный мужчина кричит и неадекватно себя ведет. На место происшествия выезжали патрульные и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. В ходе отработки вызова было обнаружено 34-летнего гражданина, который болеет психическими расстройствами. Каретой скорой он был доставлен в один из лечебных учреждений города", – сообщили подробности инцидента в полиции.

Было установлено, что "мужчина повредил имущество храма, бил иконы, подсвечники, а также людей, которые там находились".

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По факту ЧП в храме открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Также, как выяснилось, в октябре 2018 года неподалеку таможенного поста "Гоптовка" этот же мужчина угрожал взорвать себя в автомобиле такси.

"Тогда по распоряжению руководства областного главка полиции в действие был введен специальный план "Гром". После переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где якобы находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Учитывая психическое состояние правонарушителя, он был госпитализирован в специализированную психбольницу", – рассказали харьковские правоохранители.

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25 января 2019 года досудебное следствие по указанному уголовному производству было завершено, обвинительный акт направлен в суд, его рассмотрение пока продолжается. Что касается главного фигуранта, то в отношении него была применена ст. 94 (виды принудительных мер медицинского характера) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно в Харькове заметили еще одного дебошира – мужчина прыгал на лобовом стекле автомобиля. "Развлечения" пресекли очевидцы, которые применили против хулигана баллончик и вызвали копов – ночного хулигана задержали.

А в Одессе на улице Атамана Головатого пьяна женщина разбила стекло автосалона кирпичом. Свои действия дебоширка объяснила тем, что хотела попасть в салон, выбрать автомобиль и проехаться по улицам города. Женщину задержали и доставили в отделение полиции.

Также ранее в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки: избил сожительницу и сломал ногу полицейскому.

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