Похороны Кернеса: церемонию прощания будут охранять сотни правоохранителей

Копов также привлекут к охране порядка на кладбище

Во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса возле Харьковского театра оперы и балета будут дежурить полицейские и нацгвардейцы.

Реклама

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на пресс-секретаря областной полиции Оксану Калмыкову.

Правоохранителей также привлекут к охране порядка на кладбище.

По ее словам, общественный порядок возле Оперного театра будут охранять 284 полицейских и 150 бойцов Нацгвардии. На кладбище будут до 130 полицейских.

В тренде Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествий

Напомним, похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня. Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в театре оперы и балета им. Н. Лысенка и продлится четыре часа.

Реклама

Мы писали, что в Харькове намерены назвать проспект в честь Геннадия Кернеса. Также ему хотят присвоить звание почетного гражданина Харькова.

Кроме того, после смерти Геннадия Кернеса в Харькове должны назначить новые выборы мэра. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их вряд ли получится организовать на конец марта, следовательно, они, скорее всего, состоятся уже осенью.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама