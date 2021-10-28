"Пока нет сил": отец мажора из Харькова ответил, будет ли он помогать пострадавшим (видео)

Отец 16-летнего Николая ХарьковскогоМихаил Харьковский сообщил, что не отказывается от ответственности и готов оказать помощь пострадавшим.
Видео обращения мужчины появилось в Telegram-канале ВЕХА (Харьков).
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Мужчина заявил, что пока у него нет сил встретится с пострадавшими.
"Будем помогать пострадавшим. Просто я сейчас два дня нахожусь в шоковом состоянии. Пока нет сил все это решать. Только появится время и мы сразу встретимся с людьми. Я не отказываюсь от того, что произошло", – говорит Михаил Харьковский.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- На суде 16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, заявил, что полностью сожалеет, что такое произошло.
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.