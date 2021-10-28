"Пока нет сил": отец мажора из Харькова ответил, будет ли он помогать пострадавшим (видео)

Мужчина говорит, что он не отказывается от ответственности

Отец 16-летнего Николая Харьковского пообщался с журналистами / Коллаж "Сегодня"

Отец 16-летнего Николая ХарьковскогоМихаил Харьковский сообщил, что не отказывается от ответственности и готов оказать помощь пострадавшим.

Видео обращения мужчины появилось в Telegram-канале ВЕХА (Харьков).

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Мужчина заявил, что пока у него нет сил встретится с пострадавшими.

"Будем помогать пострадавшим. Просто я сейчас два дня нахожусь в шоковом состоянии. Пока нет сил все это решать. Только появится время и мы сразу встретимся с людьми. Я не отказываюсь от того, что произошло", – говорит Михаил Харьковский.

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