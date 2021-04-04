Полгода боролся за жизнь: в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы

Менкусу было 69 лет

От последствий коронавируса скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус.

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Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.

"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер", – сказано в сообщении.

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Менкусу было 69 лет, у него остались двое сыновей.

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Как сообщалось ранее, в Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской объединенной территориальной громады. У ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Также мы писали, что COVID-19 унес жизни супружеской четы переселенцев из Макеевки Донецкой области, которые воспитывали 12 детей.

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