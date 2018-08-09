Полицейских, которые вывезли "подозреваемую" в лесополосу и зверски избили, отправили под суд

В Харькове на скамье подсудимых оказались полицейские, которые выбивали признание в совершении преступления.

История произошла в январе, когда харьковчанин заявил о краже мобильного телефона и указал на 34-летнюю "подозреваемую", правда, доказательств не предоставил. На следующий день 28-летний лейтенант вызвал женщину в участковый пункт.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, женщина объясняла, что телефон не брала и не знает, кто это сделал.

"Полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости. Когда поняли, что психологическое давление не действует, 34-летний майор руками и ногами начал бить "подозреваемую". Но она не признавала свою вину", — говорит Тарасов.

Потом полицейские вывезли ее в лесополосу у окружной дороги, где, угрожая раздеть, заковать в наручники и оставить там, таки получили желанное признание.

Правоохранителей отстранили от работы, а прокуратура направила в Киевский райсуд обвинительный акт по факту "превышения служебных полномочий" по ст. 28 и 365 УК Украины. Обвиняемым грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, Киевская местная прокуратура № 7 начала уголовное производство по факту возможных неправомерных действий со стороны столичного полицейского в связи с инцидентом, который произошел 8 июля на станции метро "Контрактовая площадь". По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве без явной необходимости избил дубинкой мужчину, который находился на перроне станции.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети. Руководство патрульной полиции решило отстранить от работы непосредственных участников избиения, а также их руководителя.