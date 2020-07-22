Полиция Харькова получила сообщение о захвате заложников: что произошло

В харьковскую полицию поступило сообщение о якобы захвате заложников в одном из помещений по улице Бондаренковская, 22.

Реклама

Местные Telegram-каналы сообщали, что мужчина с оружием захватил здание и взял людей в заложники. Позже выяснилось, что ни оружия, ни заложников там не было. Кроме того, информацию проверили харьковские правоохранители.

"Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе полиции.

В тренде Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину

Напомним, вчера утром, 21 июля, Максим Кривош захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. По данному факту полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства.

Ранее освобожденные заложники рассказали о пережитом. Они утверждают, что террорист относился к ним хорошо.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама