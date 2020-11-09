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Полиция Харькова расследует исчезновение Кернеса

9 ноября, 22:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В полицию поступило заявление о том, что мэр Харькова не выходит на связь

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы Геннадия Кернеса.

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Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"С соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, Геннадий Кернес отсутствует в Украине уже 54 дня – 17 сентября он был переправлен частным самолетов в немецкую клинику "Шарите" для лечения последствий коронавируса COVID-19. С тех пор о здоровье харьковского мэра поступают довольно противоречивые сведения, даже появлялись слухи о его смерти, которые в его окружении опровергли.

Власти Харькова ожидают, что Геннадий Кернес вернется в Украину до начала сессии 20 декабря.

В то же время Харьковская ТИК официально зарегистрировали Кернеса харьковским головой заявлению, которое поступило от него по электронной почте.

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Харьков мэр расследование полиция геннадий кернес пропавшие без вести
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