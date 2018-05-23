Полиция озвучила предварительную причину отравления в харьковской школе
23 мая занятия начнутся в обычном режиме
Распыление газа в специализированной школе №3 Харькова может быть связано с намерением сорвать учебный процесс.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Оксана Калмыкова, передает "Укринформ".
"По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучением иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется", – рассказала Калмыкова.
Она добавила, что завтра, 23 мая, занятия начнутся в обычном режиме.
По словам директора школы №3 Валентины Косминой, такой случай зафиксирован впервые.
"На момент чрезвычайного происшествия в школе находились полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа в школу, у нас есть охранник", – отметила она.
Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Около 11:30 ученики старшей школы внезапно почувствовали ухудшение самочувствия: дети стали кашлять, у многих появилось першение в горле. Из-за этого всех учеников вывели на улицу. Занятия в школе остановлены. Многие родители срочно забирают детей из школы домой.
На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увозят в больницу.
И.о. главы МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что в Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.
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