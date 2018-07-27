Полиция: участница страшного ДТП в Харькове прогуливала курсы вождения

Сегодня, 13:35

Зайцева вместе с другими учениками прогуливала курсы в автошколе

Фото: Л. Грубник, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

В Харькове сотрудники полиции рассказали о том, что Елена Зайцева, одна из участниц ДТП в центре городе, где погибли шесть человек и еще шесть получили ранения, во время занятий в автошколе не раз прогуливала уроки.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в ходе проверок копы выяснили, что занятия прогуливали как сама Зайцева, так другие и ученики ее группы. Было открыто расследование по статье "служебная халатность".

Сейчас, кроме уголовной ответственности, автошколе грозит лишение государственной аккредитации. В рамках расследования выясняют, нарушало ли руководство курсов нормы законодательства.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходовВ результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".

Ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья.
автошкола, Харьков, зайцева, ДТП в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "Полиция: участница страшного ДТП в Харькове прогуливала курсы вождения". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове водитель устроил гонки на детской площадке: появилось видео

Сегодня, 09:35

Водитель вместе с пассажирами  продолжали пить водку в присутствии копов

Харьков

Обвиняемые. Дронов беспокоится о матери, а Зайцеву мучают головные боли. Фото: Л. Грубник

Дело ДТП в Харькове: пытка для Зайцевой и суд без потерпевших

25 Июля, 23:26

Елена Зайцева и Геннадий Дронов остались за решеткой еще на 60 суток
Загрузка...

Харьков

Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

Адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья

25 Июля, 10:36

Защитник подозреваемой назвала пребывание в СИЗО угрозой для жизни Зайцевой

Харьков

Фото: News Room

Дело о смертельном ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронову

24 Июля, 19:29

В результате жуткой аварии погибли шесть человек
Загрузка...