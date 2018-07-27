Полиция: участница страшного ДТП в Харькове прогуливала курсы вождения

В Харькове сотрудники полиции рассказали о том, что Елена Зайцева, одна из участниц ДТП в центре городе, где погибли шесть человек и еще шесть получили ранения, во время занятий в автошколе не раз прогуливала уроки.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в ходе проверок копы выяснили, что занятия прогуливали как сама Зайцева, так другие и ученики ее группы. Было открыто расследование по статье "служебная халатность".

Сейчас, кроме уголовной ответственности, автошколе грозит лишение государственной аккредитации. В рамках расследования выясняют, нарушало ли руководство курсов нормы законодательства.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".

Ранее мы писали о том, что адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья.