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Политзаключенный Кремля находится в колонии Харькова, Минюст не комментирует – СМИ

27 июня, 22:06

Литвинову осталось еще 3,5 года из 8,6 лет, указанных в приговоре

Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua.

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, которого в России осудили за разбой к 8,5 годам тюрьмы, уже 4 месяца отбывает наказание в Диканевской колонии Харькова. Эту информацию Громадському подтвердили руководство Диканевской колонии №12 и сам политзаключенный.

По его словам, он отбывает наказание в Украине с 1 марта 2019 года, ему осталось еще 3,5 года из 8,6 лет, указанных в приговоре.

Кроме того, сообщается, что журналисты обратились в Министерство юстиции с просьбой раскрыть детали передачи Литвинова из России в Украину.

В ответе на запрос Минюст сослался на конфиденциальность.

"Содержание материалов судебного дела и подробная информация в отношении этого лица является конфиденциальной и содержит персональные данные, которые защищаются и обрабатываются Министерством юстиции Украины в соответствии с законом Украины "О защите персональных данных" и не могут распространяться без согласия субъекта персональных данных", – сообщили в министерстве.

Ранее мы писали, что посольство США в Украине требует от России освободить незаконно удерживаемого украинца Сергея Литвинова.

Как сообщалось, Литвинова обвиняли в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района Украины и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однакоэти факты не подтвердились. В связи с этим Литвинов потребовал от российской прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование от имени Российской Федерации.

Кроме этого, Литвинову также инкриминировали разбойное нападение. Российская прокуратура утверждала, что летом 2014 г. Литвинов по сговору с двумя украинскими военнослужащими совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на россиянина. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения. В частности, по этому делу в апреле Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима.

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Тег литвинов, узник, политзаключенный, Узник Кремля

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