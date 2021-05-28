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Полный аналог Skoda. Терехов сказал, как будут выглядеть трамваи из Харькова

28 мая, 17:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

И.о. мэра Харькова рассказал об обновлении трамвайного парка в городе – в проект инвестируют не меньше 5,5 млн евро

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Харьковский трамвайный парк обновят – новые вагоны будут собираться на местном предприятии в рамках проекта "Харьковский трамвай".

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Об этом на форуме UkraineInvest Talks: Dnipro заявил и.о. мэра города Игорь Терехов.

"Сегодня вместе с инвестором у нас достигнута договоренность, что инвестор закупил линию по производству трамваев, это импортная линия, и мы будем презентовать трамвай харьковской сборки – фактически полный аналог трамваев Skoda", – сообщил Терехов.

По его словам, в разработку новых низкопольных трамваев харьковский бизнесмен Александр Ярославский собирается инвестировать 5,5 млн евро. А выпускаться они будут на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ".

Также харьковские власти закупят новые автобусы с двигателями Евро-6.

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"Мы полностью сделали логистику, чтобы все маршруты в Харькове работали как часы. На первом этапе 150 автобусов, потом мы договорились с лизинговой компанией, и с компанией- производителем по локализации, в дальнейшем контракт. Меморандум у нас подписан на 500 автобусов", – говорит по этому поводу Терехов.

И.о. мэра надеется, что скоро в Харькове наладят выпуск автобусов собственной сборки.

Ранее Игорь Терехов объявил о масштабном обновлении всего транспортного парка города, в приоритете – создание коммунальной транспортной сети и переход к электрическому транспорту.

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