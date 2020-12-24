Положила в гроб любимые очки мужа: трогательное видео с женой Кернеса

В Харькове 23 декабря прошли похороны мэра Геннадия Кернеса. В Сети показали трогательное видео, как жена главы города Оксана Гайсинская прощалась с мужем.
Соответствующую запись опубликовало "Суспільне".
На видео видно, как на кладбище Оксана подошла к гробу и положила рядом с мужем его любимые очки.
Напомним, ранее "Сегодня" собрали информацию о похоронах харьковского главы. Так, в церемонии прощания в театре оперы и балета приняли участие 110 000 человек. Люди, которые пришли проститься с мэром, принесли так много цветов, что букеты загружали и везли грузовиком.
Кроме того, сообщалось, что во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса неизвестные запустили фейерверк. В Сети появилось видео.
Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса
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