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Положила в гроб любимые очки мужа: трогательное видео с женой Кернеса

24 декабря, 11:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Сети показали, как Гайсинская прощалась с мужем

В Харькове 23 декабря прошли похороны мэра Геннадия Кернеса. В Сети показали трогательное видео, как жена главы города Оксана Гайсинская прощалась с мужем.

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Соответствующую запись опубликовало "Суспільне".

На видео видно, как на кладбище Оксана подошла к гробу и положила рядом с мужем его любимые очки.

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Видео: Суспильне Харьков

Напомним, ранее "Сегодня" собрали информацию о похоронах харьковского главы. Так, в церемонии прощания в театре оперы и балета приняли участие 110 000 человек. Люди, которые пришли проститься с мэром, принесли так много цветов, что букеты загружали и везли грузовиком.

Кроме того, сообщалось, что во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса неизвестные запустили фейерверк. В Сети появилось видео.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков похороны геннадий кернес
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