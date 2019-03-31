Положительный настрой и усиленная работа копов: как проходят выборы в Харьковской области

Отдать голос приходят даже те, кто не принимал участие в выборах более 10 лет

Положительный настрой и усиленная работа копов: как проходят выборы в Харьковской области 2019-03-31T11:20:00+03:00 Харьков Отдать голос приходят даже те, кто не принимал участие в выборах более 10 лет

На одном из избирательных участков в центре города избирателей пока немного, но они настроены положительно. Отдать голос пришли даже те, кто не принимал участия в голосовании более 10 лет.

Кроме того, все участки в Харьковской области находятся под круглосуточной охраной полиции. Правоохранители работают в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций. Пока что на участках все спокойно.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени.

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