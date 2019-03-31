Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Положительный настрой и усиленная работа копов: как проходят выборы в Харьковской области

Сегодня, 11:20

Отдать голос приходят даже те, кто не принимал участие в выборах более 10 лет

Положительный настрой и усиленная работа копов: как проходят выборы в Харьковской области Харьков Отдать голос приходят даже те, кто не принимал участие в выборах более 10 лет

Президентские выборы стартовали сегодня в Украине. Как проходит голосование в Харьковской области – видели журналисты "Сегодня".

На одном из избирательных участков в центре города избирателей пока немного, но они настроены положительно. Отдать голос пришли даже те, кто не принимал участия в голосовании более 10 лет.

Кроме того, все участки в Харьковской области находятся под круглосуточной охраной полиции. Правоохранители работают в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций. Пока что на участках все спокойно.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, харьковская область, голосование, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость " Положительный настрой и усиленная работа копов: как проходят выборы в Харьковской области". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открыты 100% избирательных участков: как проходят выборы на Донбассе

Сегодня, 11:13

В Донецкой области в списки избирателей внесли почти полтора миллиона украинцев, голосовать идут и жители оккупированных территорий

Выборы президента: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 11:25

Следим за ходом событий в онлайн-режиме

Посол США в Украине Йованович сделала заявление по выборам

Сегодня, 10:52

Американский дипломат призвала воспользоваться возможностью определить будущее своей страны

Выборы президента Украины: в Польше на голосование огромная очередь (фото, видео)

Сегодня, 10:48

В Варшаве отмечается довольно высокая явка украинских избирателей, который пришли голосовать в посольство

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

Почему Хацкевичу пора уходить

Интересные варианты украсить горшок для вазона

РФ согласилась с формулировкой США «непризнание аннексии Крыма»
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы