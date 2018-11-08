Получил инвалидность вместо звания: в Харькове курсант обвиняет сотрудников военного вуза в халатности

Сегодня, 16:27

Сейчас юноша глухой на одно ухо и частично потерял подвижность мышц лица


Курсант харьковского института танковых войск в драке получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, но в медицинской части вуза надлежащей помощи ему не предоставили и попытались скрыть происшествие. Из-за этого парень теперь глухой на одно ухо и частично потерял подвижность мышц лица.

21-летнего Никиту Бородавка недавно уволили с военной службы из-за инвалидности. Ее курсант танкового института получил, потому что ему вовремя не оказали медицинскую помощь. Еще в декабре прошлого года юноша при увольнении поехал с друзьями в ночной клуб. Там завязалась драка, в которую, по словам Никиты, его втянули друзья. В результате этого инцидента парень получил серьезную травму головы. Его в ту ночь госпитализировали в больницу неотложной помощи. Друзьям забрать парня медики не разрешили, но выписали его утром и отвезли в медчасть вуза. По словам Никиты, в себя он пришел только через пять дней после драки. В медчасти института парню диагностировали ушиб мягких тканей головы и лица, но через несколько недель выяснилось, что у курсанта тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Как в институте этого не заметили – парень не понимает.

В служебной халатности Никита обвиняет руководителя медслужбы и заместителя руководителя вуза Александра Синько. Александр, в свою очередь, уверяет: узнал об инциденте только через неделю. А все из-за того, что курсант, чтобы его не выгнали за пьянство, сам все скрывал.

Журналистам "Сегодня" один из военных института, который попросил скрыть его лицо, рассказал, что руководители вуза с самого начала были в курсе событий. Из-за инцидента в вузе оштрафовали командира роты, где учился Никита. По фактам избиения парня и служебной халатности возбуждены уголовные производства, подозреваемых пока нет.

Не так давно в Запорожье медицинская халатность стоила жизни мужчине.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
Харьков, суд, вуз, травма, халатность, курсант

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