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Поножовщина в поезде: пассажиры "обменялись" ножевыми ранениями

Сегодня, 14:14

Стычка произошла после того, как один из пассажиров пытался украсть у него телефон

Фото pixabay
Фото pixabay. Фото: Pixabay

В Харьковской области между пассажирами поезда "Харьков-Херсон" произошла стычка, в ходе которой участники драки применили ножи. В результате были травмированы два человека – один был ранен в ногу и шею, а другой – в живот.

Как сообщает Kharkiv Today, ссылаясь на начальника поезда Анатолия Жегета, инцидент произошел 11 апреля около 18:30 в плацкартном вагоне между станциями Снигиревка и Березенговатая.

"У пассажира с пробитой шеей было сильное кровотечение. Медики остановили его до прибытия скорой помощи. И это только благодаря тому, что поездная бригада среагировала быстро. Медик, оказавшая помощь, сказала, что, если бы вовремя не остановили, мог до Березенговатой просто истечь кровью", – рассказал он.

В то же время, пассажиры сообщили о том, что один из участников драки якобы имел судимость и пытался украсть мобильный телефон у пассажира, пока тот спал.

"Вроде началось все из-за телефона. Это пассажиры рассказывали, какие звуки слышали. Парень, у которого его украли, начал оскорблять другого. Тот вытащил нож", – добавил Жегет.

На станции "Березенговатая" прибыла карета медиков скорой помощи, которая сняла с поезда участников драки, а наряд полиции проследовал до следующей станции для составления протокола.

Ранее правоохранительные органы украинской столицы обратились к гражданам с просьбой о помощи – полицейские рассчитывают, что киевляне помогут им разыскать подозреваемого в убийстве мужчины в супермаркете на Минском массиве.

"В рамках расследования уголовного производства правоохранители обращаются к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и его местонахождение. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами", – сообщается на Facebook-странице киевской полиции.

Напомним, что трагедия произошла в результате конфликта между посетителями в супермаркете на улице Петра Калнышевского 4 апреля.


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Тег нож, драка, харьковская область, стычка, поножовщина

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