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Попал в "мертвую зону": в Харькове грузовик переехал пешехода (видео)

26 декабря, 21:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция устанавливает личность пострадавшего

В Харькове утром в субботу, 26 декабря, грузовик наехал на пешехода, который пытался перейти дорогу, тяжело травмировав его.

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Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Момент ДТП зафиксировала камера на одном из проезжавших рядом автомобилей.

ДТП с грузовиком в Харькове

Автопроисшествие произошло в 10:55 на улице Большой Панасовский в Холодногорском районе.

"Установлено, что 65-летний водитель автомобиля DAF совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть", – сообщили в полиции.

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Личность пострадавшего мужчины еще не установлена. С места аварии его в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Напомним, 25 декабря на автодороге Киев – Харьков в результате ДТП перевернулся грузовик.

Мы также сообщали, что в Николаевской области вследствие столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

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ДТП Харьков грузовик пешеходы
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