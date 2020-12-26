Попал в "мертвую зону": в Харькове грузовик переехал пешехода (видео)

В Харькове утром в субботу, 26 декабря, грузовик наехал на пешехода, который пытался перейти дорогу, тяжело травмировав его.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Момент ДТП зафиксировала камера на одном из проезжавших рядом автомобилей.
Автопроисшествие произошло в 10:55 на улице Большой Панасовский в Холодногорском районе.
"Установлено, что 65-летний водитель автомобиля DAF совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть", – сообщили в полиции.
Личность пострадавшего мужчины еще не установлена. С места аварии его в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.
Напомним, 25 декабря на автодороге Киев – Харьков в результате ДТП перевернулся грузовик.
Мы также сообщали, что в Николаевской области вследствие столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк