Пора доставать зимние вещи? Как изменится погода в Харькове

Облака покроют небо до конца дня

Температура воздуха ночью опустится / Коллаж "Сегодня"

В Харькове облачная погода продержится практически весь день. Также на улице будет прохладно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 13 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Харькове на 30 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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