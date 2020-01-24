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Поражены опасным вирусом: как под Харьковом спасают попугаев (фото и видео)

24 января, 12:58

Пернатых выхаживают волонтеры

Фото: dozor.com.ua

Фото: dozor.com.ua

Под Харьковом спасают полсотни попугаев, которых нашли в лесу в районе Залютино. Пернатые заражены опасным вирусом.

Птицы сейчас остаются у жительницы Безлюдовки Ольга – она согласилась взять их на передержку. Как сообщила женщина в Facebook, все попугаи живы. Но сейчас волонтеры борются за жизнь слабого из них – пока птичка ничего не ест самостоятельно.

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"Мы держим позиции. Боремся за жизнь одного, самого слабенького – не кушает сам, спит. А остальные птиченьки уже потихоньку кушают сами! третью группу и некоторых голышей я так и докармливаю, а группа 1, 2 – хомячат зерно во всю", – написала Ольга.

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Женщина добавила, что несколько дней назад попугаев осмотрели орнитологи. В частности, у них взяли анализы, в том числе на микоплазмоз и хламидиоз. У семи попугаев выявили хрипы в легких.

Напомним, недавно в Харькове освободили из плена шесть собак. Младшая сестра позвала ветеринаров, чтобы спасли животных, которых "приютила" старшая. Новости "Сегодня" поговорили с соседями и отправились к спасенным животным.

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